Kayınbiraderlerini yaralayıp, birinin eşini rehin aldı, ' İlişkimiz vardı' dedi

ADANA'da, kayınbiraderleri Sercan T. (36) ile Serkan T.'yi (25) bacaklarından pompalı tüfekle vuran Abdullah İçme (36) tutuklandı. İçme, ifadesinde, olay günü rehin aldığı Sercan T.'nin eşi Özge T. (32) ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü. Özge T. de iddiaları yalanlayıp, İçme'nin kendisine ilgisi olduğunu savundu.

Olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah İçme, kayınbiraderi Sercan T.'nin tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi bacaklarından vurdu. Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.