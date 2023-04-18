Kayınbiraderlerinden birini öldürüp, diğerini yaraladıktan sonra intihar etti (2)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kayınbiraderleri Abdullah Polat'ı başından vurarak öldüren ve Ömer Polat'ı yaraladıktan sonra aynı tabanca ile kendisini vuran Ömer Dündar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dündar'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,