Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı - Haberler

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Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi yatak odasından çalan eniştesi S.S. gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.G.'nin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi yatak odasından çalan eniştesi S.S. gözaltına alındı. Şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi.

Tarsus'ta ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'nin yatak odasından çalındığını fark eden S.G. polise  ihbarda bulundu. Adreste çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.G. ile aynı binada oturan eniştesi S.S.'den şüphelenilmesi üzerine soruşturmayı genişletti. Yapılan aramada, S.S., polisi görünce 20 bin TL'yi evin dışına atarken yakalandı. Şüpheli S.S. gözaltına alındı, para S.G.'ye teslim edildi. Şüpheli S.S.'nin çok sayıda 'evden hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve yağma' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., adliyeye sevk edildi.


Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı

Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı

Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı

Kayınbiraderinin ev almak için biriktirdiği 20 bin TL'yi çaldı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

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