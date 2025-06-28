Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Kayınbiraderinin bıçakladığı kadın hastanede hayatını kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayınbiraderi tarafından bıçaklanan Sebahat Atabey, hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Eyüp Atabey tutuklandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, çıkan tartışmada kayınbiraderi Eyüp Atabey'in (26) bıçakladığı Sebahat Atabey (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Eyüp Atabey, tutuklandı.

Olay, 26 Haziran'da akşam saatlerinde, Belediyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Atabey ile ağabeyinin eşi Sebahat Atabey arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Eyüp Atabey, Sebahat Atabey'i bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakıma alınan Sebahat Atabey, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Eyüp Atabey ise sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sebahat Atabey'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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