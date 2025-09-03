Haberler

Kayınbiraderini Vuran İranlı Hakkında Müebbet İstendi

Kayseri'de kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen İran uyruklu M.G. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. M.G., olayın intihar olduğunu savundu.

KAYSERİ'de, tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan İran uyruklu M.G. (40) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, ifadesine yer verilen M.G., suçlamaları reddedip olayın intihar olduğunu ve Gholamaıan'ı öldürmediğini öne sürdü.

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. M.G. ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada M.G., Rasoul Gholamaıan'a tabancayla ateş etti. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra İran'a gönderildi. Gözaltına alınan M.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede M.G. hakkında müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesine de yer verilen M.G., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyip, olayın intihar olduğunu ve Gholamaıan'ı kendisinin öldürmediğini öne sürdü.

Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
