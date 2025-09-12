Kayınbiraderini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İranlı iş insanı: O benim kardeşim gibiydi

KAYSERİ'de, tartıştığı kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ın (31) tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İran uyruklu iş insanı Mahdi Gholamaıan'ın (40) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Yaklaşık 6 saat süren ilk duruşmada önceki ifadelerini tekrar edip olayın intihar olduğunu öne süren sanık Gholamaıan, "Kesinlikle ben öldürmedim. O kendi kendini vurdu. İntihar etti. Hiçbir husumetimiz yoktu. Çok da seviyordum. Kelimelerle ifade edemiyorum. Rasoul benim için öyle değerliydi. Bizim ilişkimiz ağabey- kardeş ilişkisinden de öteydi" dedi.

Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Mahdi Gholamaıan ile kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Rasoul Gholamaıan'a tabancayla başından vuruldu. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gholamaıan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mahdi Gholamaıan ise polis tarafından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra İran'a gönderildi. Gözaltına alınan Mahdi Gholamaıan ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Mahdi Gholamaıan hakkında müebbet hapis cezası istendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Mahdi Gholamaıan ile ölen Rasoul Gholamaıan'ın şikayetçi annesi, babası ve kız kardeşi ile taraf avukatları hazır bulundu. Ölen Rasoul Gholamaıan'ın hem amcasının oğlu hem de eşinin ağabeyi olduğunu anlatan sanık Mahdi Gholamaıan, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Kesinlikle ben öldürmedim. O kendi kendini vurdu. İntihar etti. Hiçbir husumetimiz yoktu. Çok da seviyordum. Kelimelerle ifade edemiyorum. Rasoul benim için öyle değerliydi. Bizim ilişkimiz ağabey- kardeş ilişkisinden de öteydi" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Olaydan 1 gün sonra İran'a gideceğini de anlatan sanık Gholamaıan, "Değerli eşyalarımın bulunduğu kasadaki silahımın kurulumunu evdeki akrabam olan kadınlara gösterdim. Çünkü, ben gidince ailem tek kalacaktı. Silahı kuramadıkları için de silahı kasaya kurulu şekilde bıraktım. 12- 13 kurşunu da her zaman hazır tutuyordum. Rasoul ile birlikte olay günü alkol almıştık. İncesu ilçesine kuracağım fabrikanın mesken işlemleri için yasal bir engel olmadığı haberini de alkol masasında almıştık. Çok da mutlu olmuştuk. Her şey çok güzeldi. Keyifliydik. Alkol masasını ortak arkadaşlarımıza görüntülü arayıp gösterdik. Bu sırada eşim L. de bana ve ağabeyi Rasoul'e mutfakta meze hazırlıyordu. Her türlü maddi ve manevi ben Rasoul'e destek oldum. O bana kardeş ötesindeydi" ifadelerini kullandı.

'SİLAHIMI ELİMDEN ALIP BİR ANDA KAFASINA SIKTI'

Alkol aldıkları masada Rasoul'ün kendisine sitem eden konuşmalar yaptığını da belirten Mahdi Gholamaıan, "Rasoul bana; 'sen eskisi gibi benimle ilgilenmiyorsun. Beni sahiplenmiyorsun' dedi. Ben de açıkçası bu lafa alındım. Sitem ettim. 'Nasıl sahiplenmiyorum? Kuracağın sigorta şirketine de yardım ettim. Sermaye verdim. Araba vermedim mi?' dedim. Ardında da 'madem ki benim hakkımda böyle konuşuyorsun çık git evimden' dedim. Gitmek istemedi. Ben de dışarı çıkarmak istedim. 'Sen benim gözümden artık düştün' dedim. Hakaret ya da tehdit etmedim. Olay bir anda oldu. İntihar etti. Silahım elimde ve yere doğru bakıyordu. Bir elimde silah vardı diğer elimle de Rasoul'ü dışarı çıkartmaya çalıştım. Silahı bir anda elimden aldı. 2- 3 saniye sonra da kafasına sıktı. Ardından yere düştü. Mutfağa gittim ve 'Rasoul kendini öldürdü' dedim. Eşim geldi 'ağabeyime ne yaptın' dedi. 'Valla ben bir şey yapmadım. Kendini vurdu' dedim. Eşim L. ile aramızda anlaşmazlıklar vardı. Evliliğimiz iyi değildi. Boşanma aşamasındaydık. 9 aydır suçsuz yere tutukluyum. Ben katil değilim. Ben vurmadım. Doğruları söyledim. İş insanıyım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ ANNE: 'O ÖLDÜĞÜ ZAMAN CAN ÇEKİŞECEKSİN' DEDİ

Ölen Rasoul Gholamaıan'ın şikayetçi annesi F.G. ise "Benim oğlumun Mahdi'ye ihtiyacı yoktu. Kendi işi vardı. Mahdi'nin burada anlattıklarına bakılırsa oğluma kendini 'Allah' olarak tanıtmış. Mahdi, olay günü sinirli şekilde mutfağa gelip tabağı masaya vurdu. Sinirli olduğu için korktum. Niye sinirlendiğini anlamadım. Resul de 'Mahdi sakin ol çözeceğiz' diyordu. Silahla tehdit etti. Silahın yüzü bize dönüktü. 'Onu öldüreceğim. Söyleyin Rasoul nereye gitti' dedi. Ben de; 'öldüreceksen beni öldür' dedim. Beni itekledi. 'Çocuğum ölüyor yardım edin' dedim. Şikayetçiyim. Mahdi bana; 'Ben seni öldürmem. Sen hayatta olacaksın ki Rasoul öldüğü zaman can çekişeceksin' dedi" diye konuştu.

'İNTİHARA MEYİLLİ DEĞİLDİ'

Ölen Rasoul Gholamaıan'ın kız kardeşi, sanık Mahdi'nin de eşi olan L.G. ise "Her evlilikte olduğu gibi sorunlarımız olabilirdi. Ama kızımın babası. Eşimin bunu yapmasını istemezdim. Diğer tarafta da ağabeyim var. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Mahdi alkol alınca sinirleniyordu. 'Benim param var, gücüm var sizi ezerim' dedi. 'Rasoul gelecek benim ayağımı öpecek' dedi. Ağabeyim asla intihara meyilli değildi" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen baba M.G. ise oğlunun hiçbir psikolojik sorunun olmadığını, kendi parası ve çevresinin olduğunu ve kimseye ihtiyacı olmadığını söyledi.

SAVCIDAN BİLİRKİŞİ TALEBİ

Aralarında sanığın annesi, ağabeyi, yengesi ile ölen Rasoul Gholamaıan'ın dayısının da olduğu 6 tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme savcısı; dosyanın alanında uzman bilirkişiye gönderilerek, ölenin ölüm sebebinin intihar mı? Yoksa bir suç nedeniyle mi olup olmadığının tespiti için teknik rapor aldırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yaklaşık 6 saat süren dava sonrası verdiği ara karar ile sanık Mahdi Gholamaıan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi ve söz konusu raporun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.