KAYDEM'den ERÜ Rektörü Altun'a ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde (KAYDEM ) yürütülen "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) proje ekibi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde (KAYDEM ) yürütülen "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) proje ekibi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERVA Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya ve proje ekibi, Rektör Altun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yürütülen proje hakkında bilgi veren Kuşkaya, projenin 2022 yılından itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 pilot okulda uygulandığını belirtti.

Kuşkaya, proje yazım aşamasında ortaya çıkan gereksinimlerle ilgili, "Milli manevi kültürel değerlerimizi yansıtan sosyal medya ve dijital içeriklerin oluşturulması için Erciyes Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Altun da önümüzdeki hafta içerisinde ERVA Proje ekibinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek iş birliği çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.