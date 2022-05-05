Kaybolduktan 67 saat sonra bulunan Tarık, yoğun bakımdan çıktı

KARS (DHA) - KARS'ta hayvan otlatmaya gittiği araziden dönerken kaybolan ve 67 saat sonra bir çoban tarafından kayanın dibinde yatarken bulunan Tarık Altun (12), yoğun bakımdan normal servise alındı. Tarık Altın'un babası Oktay Altun, oğlunun yağmurda yolunu şaşırıp kaybolduğunu söyledi.

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde oturan Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs sabahı kuzenleriyle hayvan otlatmak gitti. Eve dönmek için kuzenlerinin yanından ayrılan Tarık, kayboldu. Aile saat 17.00 sıralarında Jandarmayı arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgede jandarma ve JAK timleri, AFAD, UMKE ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile vatandaşlar arama çalışma başlattı. Aramaların 4'üncü gününde saat 12.00 sıralarında Altun, bir kayanın dibinde uyurken bulundu. Altun, Kars'ta yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Altun'un, bugün çıkarıldığı normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.