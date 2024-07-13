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Kaybolan Zihinsel Engelli Kadın 32 Saat Sonunda Bulundu

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, 32 saatlik arama çalışmaları sonucunda bulundu. İlçesine bağlı kırsal Çayır Mahallesi'nde kayıp ihbarı verilen S.K. (54), AFAD, jandarma ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Sıpara mevkisinde bitkin halde bulundu. Sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, 32 saatlik arama çalışmaları sonunda bulundu.

İlçesine bağlı kırsal Çayır Mahallesi'nde önceki gün kayıp ihbarı verilen zihinsel engelli S.K. (54), AFAD, jandarma ve kurtarma ekiplerinin 32 saatlik arama çalışması sonucu Sıpara mevkisinde bitkin halde bulundu.

S.K, sağlık personeli tarafından yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Sındırgı AFAD Yaşam Güncel Haberler

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