Kaybolan Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'ın Cansız Bedeni Bulundu
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, 20 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Cenazesi tıp merkezine kaldırılacak.
20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.
Rojin'in cenazesinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi morguna kaldırılacağı bildirildi.