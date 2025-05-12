Kaybolan Traktör Tamircisi Dört Gün Sonra Bulundu

Domaniç'in Durabey köyünde kaybolan traktör tamircisi Sami İlik, dört gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

8 Mayıs Perşembe günü evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Sami İlik (40) için İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Komando Birliği, AFAD ekipleri ve köylüler seferber olmuştu.

Dördüncü günün sonunda, köyün girişinde Sami İlik'i gören bir köylü, İlik'i bulunduğu yerden alarak hastaneye götürdü.

Domaniç İlçe Hastanesinde yapılan ilk muayenenin ardından Sami İlik, genel kontrol amacıyla ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.