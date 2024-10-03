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Kaybolan Rojin Kabaiş İçin Aile Umutlu Bekleyişte

Kaybolan Rojin Kabaiş İçin Aile Umutlu Bekleyişte
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Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in ailesi, kızlarını bulmak için arama çalışmalarını takip ediyor ve umutlarını koruyor. Rojin'in yurda bırakılırken çekilen son görüntülerini izleyen babası Nizamettin Kabaiş gözyaşlarına boğuldu.

SON GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'e ait şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarını ilk günden bu yana takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürüyor. Kızının bulunması için herkesten yardım istediğini belirten Nizamettin Kabaiş, Rojin'i kaldığı yurda bırakırken çektiği son görüntüleri izleyip, gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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