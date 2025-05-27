Kaybolan Otizmli Çocuk İçin 500 Kişilik Arama Ekibi Görevlendirildi

Kaybolan Otizmli Çocuk İçin 500 Kişilik Arama Ekibi Görevlendirildi
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 gün önce kaybolan otizmli Onurcan Özdemir'i bulmak için 500 kişilik bir arama ekibi seferber oldu. Gözden kaybolduğu bölgede arama çalışmaları, insansız hava araçları ve dalgıç ekiplerin desteğiyle sürdürülüyor.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde 3 gün önce kaybolan otizmli Onurcan Özdemir (10), 500 kişilik ekiple aranıyor.

İlçenin Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs günü ailesiyle fıstık bahçesine giden Onurcan Özdemir, saat 16.00 sıralarında gözden kayboldu. Ailesi ve yakınları Özdemir'e ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Onurcan Özdemir'i arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları da ekiplere destek verirken, aramalarda insansız hava aracı ve dronla da kullanılıyor. Ayrıca bölgeye yakın olması sebebi ile Fırat Nehri'nde de dalgıç ekipler arama yapıyor.

Öte yandan, Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları için çevre illerden de destek istendi. Komandolar ve gönüllü kuruluşlar da aramalara destek verdi. Arama çalışmaları bölgedeki 60 kilometrelik alana yayılarak, genişletildi.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, hem havadan hem karadan arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Arama faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir. Biz olayı haber alır almaz AFAD İl Müdürlüğümüz ve çevre illerden destek alarak, arama çalışmalarına dahil ettik. 500'ün üzerinde profesyonel ekiple arama tarama faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda gönüllü hemşehrilerimizin de katılımı ile sahada çalışan personelin sayısı bini geçmektedir. Dron ve iz takip özelliğine sahip köpeklerimiz ile de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuğumuzun Fırat Nehri'ne düşmüş olabilme ihtimaline karşı uzmanlarımız orada da çalışmalar sürdürüyor'" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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