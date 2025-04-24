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Kaybolan Ortaokul Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu

Kaybolan Ortaokul Öğrencisinin Cansız Bedeni Bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan Sefa Çağlar Kılavuz'un cansız bedenine ulaşılmasının ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili arama çalışmaları 4 saat sürdü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan ortaokul öğrencisi Sefa Çağlar Kılavuz'un su kanalında yapılan arama çalışmalarının 4'üncü saatinde, cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Burmahancı Mahalle Muhtarı Şahin Büyükavcı, "Gencin kaybolması sonrası bu bölgede görüldüğü için beni aradılar. Muhtarlık olarak sosyal medya üzerinde de paylaşım yaparak kaybolan genci görenlerin haber vermesini istedik. Daha sonra sulama kanalına düşmüş olma ihtimali üzerine kanalda ekipler arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 4 saat sonra ekiplerin yoğun arama çalışması sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Allah ailesine sabırlar versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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