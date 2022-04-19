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Kaybolan Nur, evlerine 2 kilometre uzaklıkta, metruk evde bulundu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Doğaner - Güncel
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Kaybolan Nur, evlerine 2 kilometre uzaklıkta, metruk evde bulundu

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta oturan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin, sokakta oynayan kızları Nur, akşam eve gelmedi. Aile tüm aramalara karşın kuzlarına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine saat 21.30 sıralarında bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerine mahalleli de destek verdi. Biri kadavra, 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, sabaha kadar sürdü. Ekipler saat 09.30 sıralarında Nur Hamit Bal'ı evlerine 2 kilometre mesafede metruk bir binada buldu. Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Nur, ailesine teslim edildi.


Kaybolan Nur, evlerine 2 kilometre uzaklıkta, metruk evde bulundu

Kaybolan Nur, evlerine 2 kilometre uzaklıkta, metruk evde bulundu

Kaybolan Nur, evlerine 2 kilometre uzaklıkta, metruk evde bulundu

Kaybolan Nur, evlerine 2 kilometre uzaklıkta, metruk evde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Suriyeli, Suriye, Güncel, Haberler

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