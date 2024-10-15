Kaybolan Margarita Karaca'nın Cansız Bedeni Bulundu

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 8 Ekim tarihinde kaybolan 57 yaşındaki Margarita Karaca'nın bir fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu.

Rus uyruklu Margarita Karaca'dan, 8 Ekim'de Altınordu ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaybolduğu gün ailesi tarafından ihbar edilen Karaca'yı bulmak için güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Ailesi ve yakınları kaybolduğu süreçte endişe yaşayıp kamuoyundan ve vatandaşlardan sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu. Ordu İl Emniyet ekiplerince devam edilen arama çalışmaları sonucunda Margarita Karaca'nın cansız bedeni bugün saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi Pirahmet mevkisindeki fındık bahçesinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.