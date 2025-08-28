Kaybolan Koyunlar Jandarma Ekipleri Tarafından Bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde, kırsalda kaybolan 26 koyun jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu. Kayıp koyunlar, 5 kilometre uzaklıkta tespit edilerek sahibine teslim edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde kırsalda otlatılırken kaybolan koyunlar jandarma ekiplerinin dronla yaptığı arama sonucu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekler Mahallesi'nde 56 yaşındaki çobanın yeni aldığı 26 koyunun kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, kayıp koyunların bulunması için çalışma başlattı.
Termal dürbün ve termal dronla havadan tarama yapan ekipler, koyunları kayboldukları bölgeden 5 kilometre uzaklıkta buldu.
Ekipler, koyunları bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel