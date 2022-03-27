Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yaşayan Savaş Bal, bir hafta önce kaybolan "kangal" cinsi köpeğini bulana, keçi ve 2 bin lira ödül vermeyi vadetti.

Merkeze bağlı Üçağaç köyünde yaşayan Bal (49), yaklaşık 7 yıldır baktığı köpeğinin 7 gün önce kaybolması üzerine jandarmaya başvurdu.

Köpeğinin çalınmış olabileceğinden şüphelenen Bal, 30 yılını müzisyen olarak geçirdikten sonra doğayla iç içe yaşamak için Üçağaç köyü kırsalında kurduğu çiftlikte köpeği 7 yıldır yalnız yaşadığını söyledi.

Çok sevdiği köpeğinin kaybolduğunu ifade eden Bal, "Kent merkezine gitmiştim. Döndüğümde köpeğimin olmadığını fark ettim. Köpeğimin çalınmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Köpeğim can dostumdu, kaybolmasına çok üzülüyorum. Herkesten köpeğinin bulunması için destek bekliyorum. Köpeğimi görenlerin haber vermesi halinde bir keçi ile 2 bin lira ödül vereceğim." dedi.