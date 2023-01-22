Kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Bingöl'de kaybolan kişinin cesedi Göynük Çayı'nda bulundu.
Bingöl'de kaybolan kişinin cesedi Göynük Çayı'nda bulundu.
Merkeze bağlı Akdurmuş köyünde yaşayan Abdulkerim Bahadır'dan (65) dünden bu yana haber alamayan yakınları bölgede arama yaptı.
Çayağzı köyüne giden aile, buradan geçen Göynük Çayı'nda Bahadır'ın cesedini buldu.
Abdulkerim Bahadır'ın cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel