Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan kişinin cesedi bulundu

Güncel Haberler

Bingöl'de kaybolan kişinin cesedi Göynük Çayı'nda bulundu.

Bingöl'de kaybolan kişinin cesedi Göynük Çayı'nda bulundu.

Merkeze bağlı Akdurmuş köyünde yaşayan Abdulkerim Bahadır'dan (65) dünden bu yana haber alamayan yakınları bölgede arama yaptı.

Çayağzı köyüne giden aile, buradan geçen Göynük Çayı'nda Bahadır'ın cesedini buldu.

Abdulkerim Bahadır'ın cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title