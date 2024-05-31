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Kaybolan Kişi Jandarma Köpekleri Tarafından Bulundu

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Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki M.G, jandarmanın iz takip köpekleri sayesinde bulundu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan M.G, Kirazlıdere mevkisinde jandarma köpekleri tarafından bulundu ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde kaybolan kişi, jandarmanın iz takip köpekleri tarafından bulundu.

Dumlugöze köyünde yaşayan 78 yaşındaki M.G'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar başladıktan 15 saat sonra M.G, "Tuğra" ve "Kahve" isimli jandarma iz takip köpekleri tarafından Kirazlıdere mevkisinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişi, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıveliler Jandarma Karaman Kurtarma Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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