Kaybolan Kırgız üniversiteliyle ilgili yeni detaylar: '3 gün yürüdüm, 3 gündür açım'

KIRGIZ Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Bulgaristan'a gitmek için geldiği İstanbul'da 10 gün önce ortadan kaybolmuştu. Jazgül'ü evinde bir süre misafir eden Kadıköy'lü esnaf Sevinç Kurtuluş aralarında geçen konuşmaları anlattı. Kurtuluş "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yürüyerek Kadıköy'e geldiğini söyledi. 'Üç gün yürüdüm, üç gündür açım' dedi. Buraya geldi, bir şeyler yedi. Polise gidelim dedik, önce polisi istemedi. Valizini bulmak için gidelim deyince polise gitmeyi kabul etti. Sürekli çelişkili konuştuğu için tekrar eve götürmek istemedim, oğlum karakola bıraktı, sonrasını bilmiyorum" dedi.

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da geldiği İstanbul'da kayboldu. Jazgül, Kadıköy'de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova'yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti. Jazgül Shamuratova'nın, Hasanpaşa Polis Karakolu'na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova'yı son görenlerden, esnaf Sevinç Kurtuluş kaybolan Kırgız öğrenciyle aralarında yaşanan konuşmaları anlattı.

"HAVALİMANINDA BİRİLERİYLE KAVGA ETMİŞ"

"POLİSİ İSTEMEDİ"

"OĞLUM KARAKOLA BIRAKTI SONRASINI BİLMİYORUM"

"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

OTELLERDE KAYDI YOKTU