KAYBOLAN KIRGIZ ÜNİVERSİTELİYLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR: '3 GÜN YÜRÜDÜM, 3 GÜNDÜR AÇIM'

Üniversite öğrencisi Jazgül Shamuratova (20) Kırgızistan'dan, özel bir şirket vasıtasıyla yaklaşık 3 aylık çalışma programına katılmak üzere, 22 Haziran'da geldiği İstanbul'da kayboldu. Jazgül, Kadıköy'de 24-25 Haziran tarihleri arasında iki farklı esnafın yanında kaldığı ortaya çıkmış, o esnaflar kayıp Shamuratova'yı iki kez polis karakoluna götürdüklerini iddia etmişti. Jazgül Shamuratova'nın, Hasanpaşa Polis Karakolu'na girdiği ve çıktığı anlar karakolun çevresindeki güvenlik kameralarına da yansımıştı. Shamuratova'yı son görenlerden, esnaf Sevinç Kurtuluş kaybolan Kırgız öğrenciyle aralarında yaşanan konuşmaları anlattı.

"HAVALİMANINDA BİRİLERİYLE KAVGA ETMİŞ"

"POLİSİ İSTEMEDİ"

"OĞLUM KARAKOLA BIRAKTI SONRASINI BİLMİYORUM"

"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

OTELLERDE KAYDI YOKTU

Karakolda yaşananlar hakkında duyduklarını aktaran Sevinç Kurtuluş, "Pasaportu, hiçbir şekilde otellerde kaydı yoktu. Kardeşim 'kaydını arayalım' demiş. Telefonunu sormuş. 'Telefonumu bilmiyorum.' demiş ama bize 'Telefonum kırıldı, havalimanına yakın bir yerde telefoncuya bıraktım' dedi" ifadelerini kullandı. Sevinç Kurtuluş, Jazgül Shamuratova'nın Kırgızca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce ve Rusça konuştuğunu belirtti. Konuşmalarının bir noktasında, Shamuratova'nın pasaportunu bir otelde, çekmeceye sakladığını anlattığını ifade etti. Öte yandan Shamuratova'nın annesi Aida Contoroeva da İstanbul'a gelerek Kırgizistan Konsolosluğu'na müracaat etmiş, kayıp kızı için dilekçe sunarak kayıp ilanı vermişti. Polis ekiplerinin Shamuratova'nın bulunması için başlattıkları sürüyor.