Kaybolan Keçiler Yol Kenarında Bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaybolan keçiler, polis ekipleri tarafından yol kenarındaki bir alanda bulundu. Çiftlik sahibi, keçilerin kaybolduğunu fark edince durumu polise bildirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kaybolan keçiler yol kenarında bulundu.
Zafer Mahallesi'ndeki bir çiftliğin sahibi, beslediği keçilerin ağılda olmadığını fark ederek polise haber verdi.
Polis, keçilerin çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde durarak çalışma başlattı.
Çevre yolunda keçi görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis, kaybolan keçileri yol kenarındaki otluk alanda buldu.
Keçiler sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel