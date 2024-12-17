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Kaybolan İnekler Dron ile Bulundu

Kaybolan İnekler Dron ile Bulundu
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir hayvancılık yetiştiricisinin kaybolan inekleri, jandarma ve belediye ekipleri tarafından drone yardımıyla bulundu. 12 büyükbaş hayvan, ahırın kapısının açık unutulması nedeniyle kaybolmuştu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir yetiştiricinin kaybolan inekleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ve belediye ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

İlçeye bağlı Ufacık Mahallesi Tekardıç mevkisinde Recep Aydoğan'a ait 12 büyükbaş hayvan, ahırın kapısının açık unutulması nedeniyle kayboldu.

Ufacık Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Aydoğdu, Recep Aydoğdu ve vatandaşlar hayvanları bulamayınca Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığından yardım istedi.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Seydişehir Belediyesinden de destek isteyerek dron ile havadan arama yaptı.

Dronla yapılan aramada inekler kayboldukları yerden 3 kilometre uzaklıkta Tekardıç mevkisinde ormanlık alanda buldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

İnekleri bulunan Recep Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Seydişehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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