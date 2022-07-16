KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 36'NCI GÜN - Haberler

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KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 36'NCI GÜN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 36'ncı günde de devam ediyor.

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 36'ncı günde de devam ediyor.

Olay, 11 Haziran'da Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları onu kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 36'ncı güne girildi. Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş'i arama çalışmaları, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından, debinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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