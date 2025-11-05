Kaybolan Görme Engelli Yaşlı Adam Zeytinlikte Bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 75 yaşındaki görme engelli S.B, jandarma ekipleri tarafından zeytinlikte bulundu. Ailesinin ihbari üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu 1 gün içerisinde sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşayan S.B'ye ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, ihbardan 1 gün sonra görme engelli kişiyi Şeyh Mansur Türbesi yakınlarındaki zeytinlikte buldu.
S.B, olay yerine yönlendirilen sağlık ekibince tedbir amaçlı Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel