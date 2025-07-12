Kaybolan E.S'nin Cesedi Kızılırmak'ta Bulundu

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaybolan E.S'nin cesedi, Kızılırmak Nehri'nde bulunarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaklaşık bir haftadır kayıp olan E.S. için yapılan arama çalışmaları polis ekipleri tarafından yürütüldü.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaybolan kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

Yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan E.S'nin bulunmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.

Arama çalışmaları kapsamında E.S'nin cesedine Bayramhacılı Hidroelektrik Santrali yakınlarında ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan E.S'nin cesedi, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orçin Yıldırım - Güncel
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