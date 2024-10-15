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Kaybolan Cüzdanı Bulunan Kadın, Emniyete Teşekkür Etti

Kaybolan Cüzdanı Bulunan Kadın, Emniyete Teşekkür Etti
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, panayır alanında bulunan cüzdan, emniyet mensupları tarafından sahibi 60 yaşındaki Hamide Pilavcı'ya teslim edildi. Pilavcı, cüzdanının içinde değerli eşyalarının bulunduğunu belirterek görevlilere teşekkür etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis memuru tarafından bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir polis memuru, görevli bulunduğu panayır alanında yerde poşet içerisinde cüzdan buldu.

Yapılan araştırmalar sonucu cüzdanın 60 yaşındaki Hamide Pilavcı'ya ait olduğu belirlendi.

Haber verilmesi üzerine emniyete gelen Pilavcı, içerisinde bir miktar para ve altın bulunan cüzdanını görevlilerden teslim aldı.

Pilavcı gazetecilere, cüzdanının kaybolduğunu İstanbul'a giderken yolda fark ettiğini söyledi.

Yoldan geri dönerek cüzdanını aramaya başladıklarını vurgulayan Pilavcı, "Hemen köyümüze gidip eve baktık, bulamadık. Sonra emniyet müdürlüğümüzden cüzdanımın bulunduğunu öğrendim, çok mutlu oldum. Çünkü içerisinde annemden hatıra kalan yüzük de vardı. Emniyet mensuplarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

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