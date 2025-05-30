Kaybolan Çocuk İçin Babaya Adli Kontrol Kararı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 26 Mayıs'ta dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun babasının yurt dışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada 5 gün önce Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan ve ekiplerce aranan Faisal Ramzi Alshaikh'nin babası Abdülgani Ramzi Alshaikh için Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Çaykara Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

Çocuğun bulunması için Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik ediyor.

Öte yandan Trabzon'a gelen Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu al-Nasr da Vali Aziz Yıldırım ile olay yerinde incelemelerde bulunmuştu.