Kaybolan Çoban 20 Saat Sonra Bulundu
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 59 yaşındaki çoban, jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışması sonucu bulundu. Sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Demirköy ilçesinde hayvanları otlatmak için ormanlık alana salan N.Ş'den (59) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışması sonucu N.Ş. ormanlık alanda bulundu.
N.Ş. sağlık kontrolü için Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel