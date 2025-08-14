Kaybolan 'Cesur' Köpek, 3 Gün Sonra Kurtarıldı

'Cesur' isimli köpek, Düzce'nin Yığılca ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklarda bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarılan köpeğin sağlık durumu iyi.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklarda bulunan 'Cesur' isimli köpek, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyünde Veysel Akduman'ın sahibi olduğu 'Cesur' isimli köpek, 3 gün önce kayboldu. Bugün öğle saatlerinde köpek köyde kayalıklarda görüldü. Durum köpeğin sahibine haber verildi. Veysel Akduman'ın ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi geldi. Ekipler, halatla kayalıklara inerek köpeği kurtardı. Su ve mama verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpek sahibine teslim edildi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
