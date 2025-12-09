Haberler

Balık avı için açıldığı denizde kayboldu; 7 gündür aralıksız aranıyor

Balık avı için açıldığı denizde kayboldu; 7 gündür aralıksız aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaybolan balıkçı Refik Sahiloğulları'nı arama çalışmaları, zorlu hava koşullarına rağmen 7 gündür sürüyor. Refik Sahiloğulları'nın 2 Aralık'ta denize açıldığı ve teknesinin boş bulunduğu bildirildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde teknesi ile denize açıldıktan sonra kaybolan balıkçı Refik Sahiloğulları'nı (57) arama çalışmaları, zorlu hava koşullarına rağmen 7 gündür aralıksız sürüyor.

Refik Sahiloğulları, 2 Aralık'ta sabah saatlerinde Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nden balıkçı teknesi ile denize açıldı. Tekne, akşamüzeri başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığını gören balıkçı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, dalış timleri ve kıyı ekipleri, arama çalışması başlattı. Aşırı rüzgar, yüksek dalga ve yer yer görüş zorluğuna rağmen ekipler, 7 gündür deniz yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışması devam ederken, zorlu hava koşulları süreci zaman zaman güçleştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama

Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? Sürpriz açıklama
Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde

Fenerbahçe'ye 8 Milyar TL'lik müjde! Paraya para demeyecekler
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Kafede boğuşan gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi

Gençler olayı abartınca bu görüntüler kaydedildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
title