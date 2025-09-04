Haberler

Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın, Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu

Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın, Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Şen, mahallede beslediği köpek sayesinde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumu iyi olan Şen, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki kadın, mahallede beslediği köpek sayesinde bulundu.

Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen'in kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, gece saatlerinde kullanılmayan bir evin bahçesinde köpek sesi duyunca bölgeye yöneldi. Şen, burada sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şen'in, bulunmasına vesile olduğu köpeği zaman zaman beslediği öğrenildi.

Çalışmalara jandarma komandolar da destek verdi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Arda'dan Fatih Terim paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.