Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın, Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu
Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Hayriye Şen, mahallede beslediği köpek sayesinde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumu iyi olan Şen, kullanılmayan bir evin bahçesinde bulundu.
Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen'in kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler, gece saatlerinde kullanılmayan bir evin bahçesinde köpek sesi duyunca bölgeye yöneldi. Şen, burada sağ olarak bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şen'in, bulunmasına vesile olduğu köpeği zaman zaman beslediği öğrenildi.
Çalışmalara jandarma komandolar da destek verdi.
