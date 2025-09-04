Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın, Beslediği Köpek Sayesinde Bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki kadın, mahallede beslediği köpek sayesinde bulundu.

Karabağ Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hayriye Şen'in kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, gece saatlerinde kullanılmayan bir evin bahçesinde köpek sesi duyunca bölgeye yöneldi. Şen, burada sağ olarak bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Şen'in, bulunmasına vesile olduğu köpeği zaman zaman beslediği öğrenildi.

Çalışmalara jandarma komandolar da destek verdi.