Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
 - Güncelleme:
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu

BARTIN'da kaybolan Zülfiye Akakça (86), jandarma ekipleri tarafından 20 saat sonra evine 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da kaybolan Zülfiye Akakça (86), jandarma ekipleri tarafından 20 saat sonra evine 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Bartın'a bağlı Epçiler köyünde gece 00.00'da evden ahıra gittiğini söyleyerek çıkan Zülfiye Akakça, bir daha geri dönmedi. Ailesi ve jandarma ekipleri köyde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramada Zülfiye Akakça evine 2,5 kilometre uzaklıktaki Alibaş köyü sınırlarında bir ağacın dibinde bitkin halde bulundu. 20 saat sora bulunan yaşlı kadın sağlık kontrolü yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Jandarma, Bartın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title