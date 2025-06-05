Kaybolan 72 Yaşındaki Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Kaybolan 72 Yaşındaki Hüseyin Aydın İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Ekipler, Yıldızlı Deresi ve Sera Gölü'nde arama yapıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki gün önceki yağışın ardından kaybolan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için yapılan çalışmalar 3'üncü gününde sürüyor.

İlçeye bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 3 Haziran'daki etkili yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın için başlatılan arama çalışmaları 2 bölgede devam ediyor.

AFAD, JAK ve SAK timleri, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, sabah saatlerinde Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde arama faaliyetlerine yeniden başladı.

Sera Gölü'nde dalgıçların katıldığı aramalara dron ile destek sağlandığı görüldü.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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