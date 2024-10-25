Kaybolan 52 Keçi Jandarma Dronuyla Bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaybolan 52 keçi, jandarma ekipleri tarafından dronla yapılan arama sonucu bulundu. Kaybolan keçiler, 8 kilometre uzaklıkta yer alan dağlık alanda tespit edildi.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kaybolan 52 keçi, jandarma ekipleri tarafından dronla bulundu.
İlçe kırsalında 52 keçiden oluşan sürüsünü otlatan Y.İ., bir süre sonra hayvanlarının gözden kaybolduğunu fark edince aramaya başladı. Keçileri bulamayan İ.Y., jandarma ekiplerinden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, dronla havadan çalışma başlattı. 3 saat süren arama sonunda, keçiler bölgeye 8 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda bulundu. Keçileri teslim alan Y.İ., jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Haber: Mahir ALAN-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)