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Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Kaybolan 25 Keçi, Köylülerin ve Jandarmanın Desteğiyle Bulundu

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Antalya'nın Akseki ilçesinde sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylüler ve jandarmanın arama çalışmaları sonucunda bulundu. Keçilerin sahibi, bu durumu bir sorun olarak nitelendirerek yetkililerden çözüm talep etti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sokak köpeklerinden korkarak kaçan 25 keçi, köylülerin ve jandarmanın desteğiyle bulundu.

Değirmenlik Mahallesi'nde kurbanlık keçilerin sokak köpeklerinden kaçıp kaybolması üzerine köy halkı arama çalışması başlattı.

Dronla ve dürbünle yapılan aramalarda, keçilerin köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Toros Dağları'na doğru ilerlediği belirlendi.

Jandarmanın da destek verdiği çalışmalar sonucunda keçiler zarar görmeden köye geri getirildi. Keçilerin bulunması, köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Keçilerin sahibi İsmail Özkan, hayvanlarının sokak köpeklerinden kaçtığını ve bunun bir sorun haline geldiğini belirtti.

Bayram tatili için köye gelen misafirlerin de benzer tehlikelerle karşılaşabileceğini ifade eden Özkan, yetkililerden çözüm talep etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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