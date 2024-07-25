Kaybolan 10 Büyükbaş Hayvan Dron Yardımıyla Bulundu
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu. Pirahmet Mahallesi'nde bir besiciye ait 10 büyükbaş hayvan merada otlarken kayboldu. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaybolan hayvanları termal özellikli dron yardımıyla yaklaşık 9 saat süren aramalar sonucu buldu. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Pirahmet Mahallesi'nde bir besiciye ait 10 büyükbaş hayvan merada otlarken kayboldu. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, kaybolan hayvanları termal özellikli dron yardımıyla yaklaşık 9 saat süren aramalar sonucu buldu.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.