Kaybettiği sevdiklerinin hatıralarını dükkanına astığı fotoğraflarla yaşatıyor

Zonguldak'ta yaşayan Şenol Aydın, kaybettiği sevdiklerini, dükkanına astığı fotoğraflarla yad ediyor.

Mesleğe küçüklüğünde başlayan 60 yaşındaki Aydın, vefat eden bir aile büyüğünün hatırasını yaşatmak için fotoğrafını dükkanına astı.

Dükkanına gelenlerle kaybettiği büyüğünü güzel anılarla ve dualarla yad eden Aydın, zaman içerisinde birçok sevdiğini yitirmenin üzüntüsünü yaşadı.

Kaybettiği sevdiklerinin acısını yüreğinde yaşayan ve onların unutulmaması isteyen Aydın, bu kişilerin fotoğraflarını çerçeveletip dükkanına asmaya karar verdi.

Üç yıl içerisinde sayısı 130'u bulan kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanına asan Aydın, vefasıyla çevresinden takdir görüyor.

"Fotoğrafına yer verdiğim insanlarla güzel hatıralarımız var"

Şenol Aydın, AA muhabirine, iş yerinde fotoğrafına yer verdiği insanlarla güzel hatıralarının olduğunu, dükkana gelen yakınlarıyla onları yad ettiklerini söyledi.

Dükkanının duvarında asılı 130 fotoğrafın bulunduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Fotoğraflarda ellerinde büyüdüğümüz büyüklerimiz ile küçüklerimiz var. Bu insanlarla bir diyaloğumuz, esnaflık yapmışlığımız var. Fotoğraflarda yakınlarını görenler bana 'Allah senden razı olsun.' diyor. İnsanlar her gelişlerinde bakıyorlar, dua ediyorlar. Kaybettiklerimiz hakkında sohbet ederken duygulanıyorlar."

Aydın, kaybettiği sevdiklerinin fotoğrafına dükkanında yer vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.