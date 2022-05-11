'KAYBETMEKTEN KORKANLAR DEĞİL, MÜCADELE EDENLER KAZANIR'

ANTALYA (DHA) - SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileriyle bir araya geldi. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, 'Bizler bu dünyayı değiştirebiliriz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır" dedi

AÜ Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu ve UCİM'in ortak yürüttüğü Çocuk İhmal ve İstismarıFarkındalık Sempozyumu, AÜ Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Salonu'nda gerçekleşti. 3 oturumda gerçekleşen sempozyuma, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Mahperi Uluyol, Arş. Gör. Dr. Ayşe Büşra İplikçi, Dr. Öğr Üyesi Aylin Çiçekli, UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü Avukat Tuna Akkuş, UCİM Antalya İl Temsilciği Koordinatörleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

UCİM'in yüzde 99'unun genç ve kadınlardan oluştuğunu anlatan Saadet Özkan, 'Gençler artık hem muhakeme hem de bir olaya hayır deme cesaretine sahip. Bana kahraman diyorlar ama ben kahraman falan değilim. O çocuklar kahraman. Biz İzmir'de 3 kız çocuğunun kendi öz babaları tarafından istismara uğradığında, Antalya'da 30 çocuk öğretmen tarafından istismara uğratıldığında, başka bir ilde sözde bir imam çocuklara istismarda bulunduğunda, başka illerde de çocuklar istismara uğradığında o kahraman çocuklar konuştu. O çocuklar celseler boyu davalarda hiç vazgeçmeden adalet arayışını gördük. O koridorlara gittiğimizde kapı aralarından bakıp bize 'okey' işareti yaptıklarını gördük. Çünkü onlar bize biz olmayı inandırdı ve biz de dedik ki birlikte kazanacağız. Bizler bu dünyayı değiştirebiliriz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel