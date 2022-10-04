Kayapınarlı çocuklara 'ekolojik ve atıksız' yaşamın örnekleri anlatılıyor

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Ekolojik Eğitim Bahçesinde günün belirli zamanlarında öğrencilere "atıksız ve ekolojik" yaşamın örnekleri eğitimi veriliyor.

Kayapınar Belediyesi bünyesindeki Ekolojik Eğitim Bahçesi projesinde öğrenciler bir yandan ekolojik yaşamın ayrıntılarını öğrenirken diğer yandan da atıksız yaşamın doğa için ne kadar önemli rol oynadığına şahit oluyor. Proje koordinatörü Feride Çetin, Kayapınar Kaymakamı ve Kayapınar Belediyesi Başkanı Arif Karaman'ın destekleriyle hayata geçirilen projedeki amacın, doğa dostu nesiller yetiştirerek ekolojik yaşama katkıda bulunulmak olduğunu söyledi. Okulları belirli aralıklarla eğitim bahçesine davet ettiklerini belirten Çetin, "Buraya gelen çocuklarımız, atık kağıtlardan kağıt üretiyorlar. Tohum topu, ileri ve geri dönüşüm atölyelerinde atıksız etkinlikler yapıp kompost atölyesinde kompostu öğreniyor. Bunun dışında taş boyama atölyesi, çamur atölyesi, saksını boya çiçeğinde atölyemiz mevcut. Bu atölyelerle aslında amacımız, çocuklara doğaya atık bırakmadan atıksız etkinlik yapmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Eğitim bahçesinde çocukların ekolojik yaşamın ve atıksız yaşamın bütün örneklerini deneyimleyerek öğrenebildiğine değinen Çetin, "Ayrıca meyve ağaçlarımızı da gezerek öğrenebiliyorlar. Bunun dışında su hasadımız var. Yağmur suyunu hasat ederek bahçemizde kullandığımız bir örnek var. Atalık tohumbank eğitimimiz var. Burada da atalık tohum nedir, tohumun önemi sürdürülebilirliği hakkında çocuklara küçük bilgiler veriyoruz. Kayapınar Belediyesi olarak hedefimiz sürdürülebilir yaşamın örneklerini Kayapınarlı çocuklarımıza burada uygulamalı ve teorik olarak sunmak" ifadelerinde bulundu.