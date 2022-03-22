Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi - Haberler

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Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi

AA - Ahmet Kaplan - Güncel
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Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan öncesinde ilçedeki fırınlar denetlendi.

Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan öncesinde ilçedeki fırınlar denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ramazan ayı öncesi halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla fırınları denetledi.

Ekipler, fırınlarda ekmek gramajı ve fiyatı ile hijyen ve iş yeri açma ruhsatını denetledi, mevzuat dışı hareket eden iş yerleri hakkında durum tespit tutanağı tuttu.

AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Haberler

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