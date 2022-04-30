Kayapınar ilçesinde e-Twinning projesiyle sergi açılışı gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde e-Twinnig projesi kapsamında "Dersler Sanatla Buluşuyor" sergisi açıldı.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu'nda açılan sergiyi İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler birlikte gezdi.

Proje yürütücüsü öğretmenler Nejdet İpek ve Handan Şero Ortaç, öğrenciler ile birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Projede yer alan öğrencilere sertifikalarını Ak, verdi.

Ak, burada yaptığı konuşmada, okulların bu tür projelere ve etkinliklere yer vermelerinin çok sevindirici ve gurur verici olduğunu belirtti.

Bu tür projelerin devamını beklediklerini ifade eden Ak, "Müdürlük olarak okullarımızın yapmış oldukları bu tür projelere destek veriyoruz. 'Dersler Sanatla Buluşuyor' projesinde de amaç dersleri işlerken zevkli hale getirmek." dedi.

Okul müdürü Zülfü Özkan'da, projenin okullarında sınıf öğretmenleri Nejdet İpek ve Handan Şero Ortaç ile proje koordinatörü Gülşah Okuyucu tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Özkan, İzmir, Ankara, Aydın, Konya, Adana ve Diyarbakır'da toplamda 10 okulda projenin uygulandığını kaydetti.