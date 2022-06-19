Kayapınar'da zabıta ekipleri YKS'ye girecek adayları sınav merkezlerine yetiştirdi Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan geç kalanları sınav merkezlerine zabıta aracıyla yetiştirdi. Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan geç kalanları sınav merkezlerine zabıta aracıyla yetiştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan YKS heyecanı Diyarbakır'da da yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınav merkezlerine geç kalan bazı öğrenciler yoldan geçen zabıta ekiplerinden yardım istedi. Öğrencilerin yardım talebini olumlu karşılayan ekipler sınav merkezlerine geç kalan öğrencileri okullara ulaştırdı. Sınav merkezlerine zabıtanın duyarlılığı sayesinde zamanında ulaşan öğrenciler, Kayapınar Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür etti. AA / Aydın Arık - Güncel Zabıta Müdürlüğü Diyarbakır Zabıta Güncel Haberler

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