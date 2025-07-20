Kayapınar'da Unutulan Ütü Yangın Çıkardı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde prizde unutulan ütü nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Ev sahibi, ütü işlemini tamamladıktan sonra fişi prizden çekmeyi unuttu. Bir süre sonra ütünün bulunduğu odada yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR