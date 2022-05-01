Kayapınar'da ramazan ayında 8 bin 92 aileye ayni ve nakdi yardım yapıldı

Kayapınar Kaymakamlığı ve Kayapınar Belediyesi işbirliğiyle ramazanda ilçedeki ihtiyaç sahibi 8 bin 92 aileye ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 4 bin 503 aileye nakdi, Kayapınar Belediyesince 2 bin 83 aileye gıda kolisi ve 406 aileye gıda çeki, Diyanet Vakfına bağlı Hayır Çarşısında 300 kişiye gıda yardımı, İlçe Müftülüğünce 600 aileye gıda kolisi, 200 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa giysi olmak üzere toplam 8 bin 92 aileye ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, vatandaşların toplumsal hayata entegre olabilmesi için, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olduklarını ifade ederek, Kaymakamlık ve belediye işbirliği ile yapılan sosyal projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Karaman, "Ramazan ayı karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışma ve yardımlaşmanın olduğu bir aydır. Toplumun birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak bizim en önemli gayelerimizdendir." ifadelerini kullandı.