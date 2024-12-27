Kayapınar'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.