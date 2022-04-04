Kayapınar Belediyesinin ramazan şenlikleri başladı - Haberler

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Kayapınar Belediyesinin ramazan şenlikleri başladı

AA - Bestami Bodruk - Güncel
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Kayapınar Belediyesinin ramazan şenlikleri başladı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlikler başladı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen ve ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlikler başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hanımeller Çarşısında gerçekleştirilen şenlikler kapsamında vatandaşlar her gün 1000 kişi için hazırlanan iftar sofrasında buluşuyor.

Ramazan şerbetinin de ikram edildiği etkinlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuluyor.

Alanda Karagöz Hacivat gölge oyunları, palyaço, animasyon ve semazen gösterileri sunuluyor.

Ayrıca, Kayapınar ilahi korosu, Grup Tillo ve ilahi sanatçıları sahne alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, birbirinden değerli etkinliklerde vatandaşlarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Koç, "Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz. Her akşam iftardan saat 22.00'ye kadar şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Ramazanın ruhunu yaşattığımız Hanımeller Çarşımızdaki Ramazan Sokağımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Diyarbakır, Ramazan, Güncel, Haberler

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