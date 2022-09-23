Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Mehmet öldü Güncel Haberler Şanlıurfa'da, dün akşam koyun otlatırken üzerine çıktığı kayanın altında kalan 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarıldı. Siverek Devlet hastanesine kaldırılan Mehmet Sinan Yaygın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bozkoyu Mahallesinde dün akşam koyun otlatan 12 yaşındaki Mehmet Sinan, üzerine çıktığı kayanın yerinden oynamasıyla düşerek kayanın altında kaldı. Dengesini kaybettiği için düştüğü öğrenilen çocuk hayatını kaybetti. KOYUN OTLATIRKEN CAN VERDİ Merada koyun otlatan Mehmet Sinan Yaygın, kayaların üzerine çıktı. Yaygın, kaya yerinden oynayınca dengesini kaybederek, düştü. Yerden kalkamayan Yaygın'ın üzerine ise kaya devrildi. Çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Yaygın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Siverek Güncel Haberler

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