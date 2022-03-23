Kayalıoğlu'na Yeni Şebeke Hattı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı çalışmaları ile vatandaşların sıkıntılarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesinde 1,5 kilometrelik içme suyu şebeke hattı döşendi. Mahallede hidrofor sistemi ile su verilen bölüm yapılan çalışma ile doğrudan içme suyu deposundan su almaya başladı. Bu sayede, mahallede su sorunu çözüme kavuşturuldu.

"Büyükşehir'e ve MASKİ'ye ne zaman bir sıkıntımızı iletsek hemen çözülüyor"

Mahalle Muhtarı Armağan Ağdanlı, "Çalışmadan çok memnunuz. Hat döşenen noktada rakım yüksek olduğu için arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanıyordu. Büyükşehir'e ve MASKİ'ye ne zaman bir sıkıntımızı iletsek hemen çözülüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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